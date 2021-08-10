В медучреждения Пермского края поставили 36 автомобилей повышенной проходимости

Фото: permkrai

9 августа в медучреждения, находящиеся в 17 территориях Пермского края, поставили 36 автомобилей УАЗ модификации 390995.

Это универсальные грузопассажирские автомобили с механической пятиступенчатой коробкой передач. Каждое колесо УАЗа имеет отдельный привод, поэтому они с легкостью могут передвигаться по бездорожью, а в кабине комфортно могут располагаться по 6 пассажиров.

Новые машины распределили по районным больницам с учетом состояния их автопарков и потребностей. В Частинскую ЦРБ и Кунгурскую больницу поставили по две машины. По три УАЗа получили Северная больница Коми-Пермяцкого округа, Карагайская центральная районная больница и Чайковская центральная городская больница. В медорганизации Лысьвенского городского округа поставили четыре автомобиля, в больницу Коми-Пермяцкого округа – шесть. Ключи от новых автомобилей получили также медучреждения Барды, Красновишерска, Березовки, Добрянки, Оханска, Суксуна, Нытвы, Соликамска, Кунгура, Чернушки.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, автомобильные парки больниц обновляются в рамках программы модернизации первичного медицинского звена. Глава региона рассчитывает, что благодаря поставке новых автомобилей повысится доступность медпомощи в территориях.

«Эти автомобили УАЗ обладают хорошей проходимостью. Они помогут доставлять пациентов от сельских ФАПов из отдаленных территорий до районных больниц. Также машины будут использовать для перевозки лекарств и доставки биоматериалов в лаборатории для проведения исследований. Люди, которые живут в глубинке, должны быть уверены в том, что медики придут им на помощь в любую минуту, и именно это является одной из наших основных задач», – подчеркнул губернатор.

Фото: permkrai

Главврач Частинской ЦРБ Ольга Свирепова рассказала, что в их автопарке есть 10 машин, а появление еще двух позволит улучшить качество медпомощи.

«Один будет направлен в сельскую врачебную амбулаторию, второй останется при поликлинике центральной районной больницы. На машинах мы будем перевозить врачей-участковых к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и для патронажа. Также будем привозить жителей в районную больницу на плановые и медицинские осмотры и на диспансеризацию», – пояснила Ольга Свирепова.

Как рассказал главный врач детской клинической больницы им. П.И. Пичугина Дмитрий Бондарь, качество работы системы здравоохранения зависит от многих факторов, и значительную роль играет техническое оснащение медучреждений.

«Потому что самый опытный и талантливый врач не спасет пациента, если ему будет не на чем вовремя к нему приехать, чтобы оказать ему помощь. В сегодняшних условиях, когда из-за эпидемии здравоохранение работает в режиме чрезмерных нагрузок, это особенно важно», – отметил Дмитрий Бондарь.

Напомним, в январе в медорганизации Пермского края поставили 58 автомобилей марки «Нива», в июне – 31 отечественную «Ладу». Обеспечение медорганизаций машинами с повышенной проходимостью - лишь часть федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках этой программы власти будут строить и ремонтировать ФАПы и сельские медучреждения, реконструировать районные больницы, закупать новое необходимое оборудования. На эти цели до 2025 года из федерального и регионального бюджетов выделят порядка 8 миллиардов рублей.