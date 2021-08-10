Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» запустился в Перми

Фото: pixaby

В Перми и Пермском крае с 10 августа начал работу новый мобильный оператор «ГПБ Мобайл». Получить SIM-карту в регионе теперь могут все желающие, во всех местных отделениях Газпромбанка, также можно оформить доставку на дом.

В рамках данной программы мобильный оператор предлагает клиентам четыре тарифа: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». При этом каждый из них имеет собственные выгодные условия в зависимости от потребностей пользователяНапример, с учетом максимальной скидки для текущих клиентов банка по тарифу «Выгодно» сумма абонентского обслуживания составит всего 150 рублей в месяц, куда будут входить 600 минут звонков, 50 SMS и безлимитная связь внутри сети. Для тех, кто не является держателем карт Газпромбанка, стоимость тарифа составит 500 рублей.

Протестировать связь можно бесплатно в течение двух недель. Также «ГПБ Мобайл» за переход со своим номером дарит 1000 бонусных рублей на счет. Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года, и кроме Пермского края оформить SIM-карту уже можно в 12 регионах страны.