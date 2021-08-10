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Общество10 августа 2021 10:35

В Пермский край привезли еще одну партию вакцины «Спутник Лайт»

В Минздраве рассказали, кому ей рекомендовано прививаться
Анна Маркова
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с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 565,4 тысяч жителей.

с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 565,4 тысяч жителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский край привезли еще 6 тысяч комплектов вакцины «Спутник Лайт», об этом сообщает Минздрав регионе. Ее распределят между между медучреждениями Прикамья.

«Спутником Лайт» рекомендуют прививаться людям от 18 до 60 лет, ранее переболевших коронавирусом и для повторной вакцинации (ревакцинации). Прививку можно сделать не ранее чем через полгода после болезни или прохождения первого курса иммунизации.

Кстати, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 565,4 тысяч жителей. Полностью завершили прививочный курс – 423,5 тысяч человек.