В Пермском крае рабочего предприятия разрезало станком

Предприятие, где случилось происшествие, производят фанеру.
В ночь на 10 августа в Гремячинске на территории деревообрабатывающего предприятия погиб рабочий. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
По информации источника, ООО «ПЛПК» выполняет крупный заказ. На нем работают в три смены заключенные и наемнорабочие, на предприятии производят фанеру.
- 41-летний станочник полез туда, куда ему не следовало, - говорит источник. - Он пытался выполнить не свою работу, так как техников не хватает, на предприятии большая текучка.
«По факту произошедшего следственный комитет инициировал проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.