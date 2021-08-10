В Перми на склоне вдоль Слудской горки обустроят новое место отдыха

Пермь готовится к празднованию 300-летия. Фото: Василий Вахрин

Центр Перми ждет еще одно новое место отдыха, город продолжают благоустраивать к 300-летнему юбилею. Власти рассказали о преображении склона возле Слудской горки.

Территорию вдоль улицы Петропавловской на участке от улицы Попова до улицы Крисанова ждут изменения, подрядчик уже выбран, работы будут проводиться на протяжении двух лет.

В этом году ООО «Стройком» начнет озеленение и обустройство пешеходных дорожек. Установят детские и спортивные площадки, места для настольных игр, будут созданы ландшафтные зоны для отдыха и прогулок.

В планах также – обустроить смотровые площадки, обновить все лестничные марши, подпорные стенки и уличное освещение.

Следующим этапом будет благоустройство нижнего яруса.