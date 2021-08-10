Роспотребнадзор назвал основные нарушения в детских лагерях Пермского края

В Пермском крае в этом году было открыто 742 организации отдыха и оздоровления детей. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в этом году было открыто 742 организации отдыха и оздоровления, в том числе 677 лагерей с дневным пребыванием детей, которые закончили свою работу.

- Основные нарушения, выявленные при проверках, носили режимный характер, - говорят в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. - Нарушения по содержанию территорий и помещений, нарушения в ведении документации на пищеблоке, не соответствие фактического меню утвержденному, отсутствие программ производственного контроля.

По ним составлено 206 протоколов об административном правонарушении.

Было проверено 44 поставщика продуктов питания. По результатам лабораторных исследований продукции, не соответствующей нормам - не выявлено.