Коронавирус в Пермском крае обнаружен в 32 территориях за сутки

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели 478 человек в 32 территориях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели 478 человек в 32 территориях. Больше всего жителей с ковидом в Перми – 158. На втором месте – Пермский муниципальный район – 63 заболевших. На третьем месте – Чернушинский городской округ - 34 случая. В Краснокамском городском округе заболели 26 человек, в Соликамском городском округе – 24, в Чусовском городском округе – 21.

В Куединском муниципальном округе вирус у 18 жителей, в Лысьвенском городском округе – 17, в Гайнском муниципальном округе – 12. По 10 случаев в Александровском муниципальном округе и Верещагинском городском округе, по 9 – в Бардымском и Косинском муниципальных округах, по 8 – в Березниках и Кунгуре.

В Ординском муниципальном округе ковид подтвердился у 7 жителей. По 5 заболевших в Горнозаводском, Ильинском и Суксунском городских округах, по 4 – в Кунгурском муниципальном районе, а также в Кочевском и Уинском муниципальных округах. По 3 случая в Еловском муниципальном округе и Кизеле, по 2 – в Нытвенском городском округе, Сивинском муниципальном округе и Чайковском.

По одному случаю в пяти территориях Пермского края: Большесосновский муниципальный район, Гремячинский городской округ, ЗАТО Звездный, а также Карагайский и Частинский муниципальные округа.