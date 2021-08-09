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Происшествия9 августа 2021 19:16

В Пермском крае мужчину с зависимостью лишили лицензии на ношение оружия

Он был поставлен на учет врача нарколога
Анна Маркова
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Суд прекратил разрешение на ношение и хранение оружия.

Суд прекратил разрешение на ношение и хранение оружия.

Фото: архив "КП"

В селе Уинском прокуратура вышла в суд требованием лишить разрешения местного жителя на ношение и хранение двух единиц оружия. Поводом стал его диагноз, врач-нарколог поставил его на учет с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

У него было разрешение на ношение и хранение двух единиц гладкоствольного огнестрельного оружия.

- Указанный диагноз в соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» является медицинским противопоказанием к ношению и хранению оружия и свидетельствует о создании угрозы для безопасности граждан, - сообщает прокуратура Пермского края.

Суд прекратил разрешение на ношение и хранение оружия. Постановил постоянное судебное присутствие в селе Уинское.