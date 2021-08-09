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Происшествия9 августа 2021 17:35

Не выпал, а десантировался: в Пермском крае полицейский вывалился из служебной машины

Инцидент произошел в Краснокамском районе
Анна Маркова
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Кадр видео: Вконтакте "ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)".

Кадр видео: Вконтакте "ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)".

В социальной сети появилась видео, дорожного инцидента в Краснокамском районе. На перекрестке автомобиль УАЗ, так называемая «Буханка», резко поворачивает, чтобы проскочить налево. В этот момент дверь машины открывается и из нее выпадывает сотрудник в форме. Машина тут же останавливается. В ГУВД подтвердили, что такой случай был, к счастью,полицейский травм не получил.

Полицейский выпал на ходу из служебной машины
Видео: Вконтакте "ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)".

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