В Перми изменится улица Ленина: началась подготовку к масштабному ремонту

Улицу ленина будут ремонтировать в несколько этапов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр Перми раскопан, повсюду работает строительная техника, полным ходом идут работы по реконструкции Комсомольского проспекта, на очереди улица Ленина. Благоустроители рассказали, какие изменения ждут главную городскую улицу в ближайшие годы.

Ремонт будет идти в несколько этапов – от Комсомольского проспекта до улицы Парковой, от улицы Крисанова до Комсомольского проспекта и от улицы Крисанова до площади Гайдара, на это уйдет два года. Контракт с подрядчиком уже заключен.

В первую очередь будет обновлен участок от улицы Парковой до улицы Крисанова. Работы должны быть завершены до октября 2022 года. Там отремонтируют проезжую часть, тротуары, высадят деревья и сделают более удобной организацию дорожного движения.

Что должно быть сделано к октябрю 2022 года:

обустроены тротуары, заменены бордюры и ограждения, установлены урны и скамейки. Рабочие уложат нижний и верхний слой асфальта, заасфальтируют заезды и парковки. Восстановят ливневую канализацию и водоотводные лотки, электроосвещение и дорожные знаки, нанесут разметку. Частично будут обустроены газоны, высажены деревья.

Что касается транспорта, будет перенесена одна из трамвайных остановок в микрорайоне Разгуляй – на прежнем месте нет возможности увеличить ее из-за конфигурации рельсов, поэтому она сместится ближе к Северной дамбе.

Около ЦУМа сделают трамвайные остановки. Около перекрестка с улицей Куйбышева установят две дополнительные автобусные остановки.

По всему участку улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Толмачева будет изменен профиль улицы – там сделают две полосы движения в каждую сторону, парковки вдоль дороги, газонную часть с высадкой деревьев, тротуар.

- Со стороны эспланады предполагается велодорожка, при этом на ней будет асфальтовое покрытие, а на тротуаре плитка, - сказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.