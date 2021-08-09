С начала года из аварийных домов переселили 2542 жителя Пермского края

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С января по июль 2021 года из аварийных домов Пермского края в благоустроенные квартиры переселили 2 542 человека. Общий объем расселенного жилья составил 39,5 тысяч квадратных метров. А до конца года власти намерены расселить еще 42,4 тысячи квадратных метров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что переселение из аварийного жилья – очень важное направление работы. А наш регион - один из лидеров в России по расселению из «аварийки».

«Во время наших рабочих поездок в муниципалитеты края чаще всего жители спрашивают, когда их переселят в комфортное жилье. С 2019 года в новые квартиры и дома переехали порядка 17,5 тысяч наших земляков. До 2025 года мы должны расселить 440 тысяч квадратных метров аварийного жилья, благодаря чему благоустроенные квартиры получат 27 тысяч человек. Работа в этом направлении у нас налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи – сдвигать сроки расселения влево, выполняя план с опережением», – подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Отметим, что расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и региональных программ. Кроме работы по расселению, перед регионом стоит задача построить 1,34 миллионов квадратных метров нового жилья. По договоренности с Министерством строительства России, показатель, который был установлен изначально на год, увеличили на 47 тысяч квадратных метров.

Также одним из важных направлений Минстроя Прикамья является восстановление прав обманутых дольщиков. В 2021 году планируется достроить пять проблемных домов. Завершения их строительства ожидает 801 человек.

«Два из них уже сданы: это дома по улице КИМ, 60б в Перми и по улице Декабристов, 36 в Чайковском. Оба получили заключения Инспекции Госстройнадзора о соответствии всем строительным нормам и требованиям, а застройщик дома в Чайковском уже получил разрешение эксплуатировать объект. Планируется, что в ближайшее время оба дома встанут на кадастровый учет и дольщики начнут получать ключи от квартир. Рассчитываем, что в течение месяца 233 человек смогут заселиться», – заявил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

Каждое из направлений в сфере жилищного строительства, будь то расселение из аварийного жилья, строительство новых домов, либо восстановление прав дольщиков созвучны с целями начатого президентом России Владимиром Путиным национального проекта, который направлен на обеспечение граждан доступным жильем.