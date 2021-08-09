Бывшему росгвардейцу, который надругался над 11-летним мальчиком в Перми, отменили приговор

Бывшему росгвардейцу отменили приговор.

В июле в Центральном окружном военном суде рассмотрели апелляцию осужденного на 14 лет росгварейца, который надругался над 11-летним мальчиком.

- Мы подавали жалобы в суд, - говорит адвокат потерпевших Анастасия Шардакова, так как считаем его мягким. - Подсудимый также обжаловал приговор, апелляции были рассмотрены в один день, в итоге приговор ему был отменен. Документ я пока не видела, подробнее сказать не могу.

Напомним, шокирующая история, произошла 3 сентября 2020 года. 24-летний лейтенант Росгвардии приехал к одному из частных домов на окраине Перми, в Заозерье. Мужчина зашел в ограду дома, где увидел 11-летнего мальчика - инвалида 3-й группы. Сухроб сказал мальчишке, что заблудился и попросил его сесть в машину - показать дорогу. Разговор услышала мама ребенка. Она объяснила росгвардейцу дорогу и ушла в дом. Сухроб зашел следом за женщиной и начал к ней приставать.

Мальчишка оставался на улице, а когда услышал шум, забежал внутрь. Увидев происходящее он сказал: «Я сделаю все, только не трогай маму!». Мужчина отпустил женщину, она выпрыгнула в окно и побежала к соседям за помощью. Оставшись в доме с мальчиком, преступник совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера.