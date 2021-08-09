Убил одним ударом: пермяка осудили за превышение самообороны

Мужчина ударил знакомого ножом в грудь. Фото: Василий Вахрин

В Перми прошел суд над 54-летним местным жителем. Его обвиняли по статье «Убийство при превышении пределов необходимой обороны». В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что 9 января этого года он вместе со своим знакомым распивал спиртное. Во время застолья они поссорились, товарищ полез драться, но получил отпор в виде удара ножом в грудь. Мужчина от ранения скончался на месте.

- Суд Орджоникидзевского районного Перми назначил 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СКР по Пермскому краю.