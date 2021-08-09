Энергетики Пермских тепловых сетей выполнили гидравлические испытания в сокращенные сроки

Фото: ООО «Пермская сетевая компания»

Сотрудники Пермских тепловых сетей ООО «Пермская сетевая компания» организовали проведение гидравлических испытаний магистральной и квартальных тепловых сетей по улицам Сибирская, Петропавловская и Пермская за 7 дней вместо нормативных 14. При этом были соблюдены все регламенты, предусматривающие высокое качество проведенных работ. Сокращение сроков стало возможным за счет синхронизации работ всех подразделений компании и использования инновационных технических решений.

В настоящее время из 427 участков теплосетей в краевой столице профилактика проведена для 337 участков, что составляет 79% от плана. В ходе проверки энергетики выявили и устранили 812 повреждений на теплопроводах. Примечательно, что повреждения обнаружены при испытаниях, это обеспечит бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и учреждений в отопительном сезоне 2021-2022 гг.

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей, и подготовить их к переходу на повышенную нагрузку в ходе отопительного сезона. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте компании в разделе «Гидравлические испытания».

Энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры в период летних ремонтов. Парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов запрещена. Также запрещено проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя.