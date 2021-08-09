В Курье лесоруб попал под дерево

. Фото: архив "КП"

8 августа несчастный случай произошел в микрорайоне Новая Курья.

Как сообщает источник «КП-Пермь», при выполнении работ по валке деревьев пострадал рабочий. Мужчину 39 лет придавило падающим деревом.

К счастью, его раны оказались не смертельными и сейчас пострадавший госпитализирован в ГБ №4.

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