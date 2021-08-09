В Прикамье за сутки от коронавируса скончалось 38 человек

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В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 478 новых случаев заражения COVID-19. 54 человека лечатся в больницах, 424 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 478 новых инфицированных 200 пациентов мужского пола, 278 – женского, среди заболевших 76 детей

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 77 310. Выздоровело от болезни за сутки 200 человек.

Скончалось за сутки 38 человек. Общее число умерших от COVID-19 в регионе за все время пандемии достигло 3 489.