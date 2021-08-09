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Происшествия9 августа 2021 11:19

В Закамске утонула 43-летняя женщина

Трагедия произошла в минувшее воскресенье
Григорий СЕРЕДКИН
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Алкоголь привел к очередной трагедии на пермской реке.

Алкоголь привел к очередной трагедии на пермской реке.

Фото: Василий Вахрин

8 августа в Закамске в районе дома по адресу улица Кировградская, 72В утонула 43-летняя женщина.

Как сообщает источник «КП-Пермь», место купания находилось на 300 метров дальше от организованного места отдыха на воде.Труп утопленницы нашли примерно в 15-20 метрах от берега.

Как позже выяснили спасатели, погибшая отдыхала на берегу в компании своих подруг. Они выпивали на берегу Камы, а в процессе женщина решила искупаться. Но не смогла доплыть до берега и утонула.