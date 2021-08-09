БК «Парма» обновил эмблему клуба

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» изменил эмблему. Обновленный логотип сегодня утром клуб опубликовал в своих соцсетях.

«Сохраняя верность клубным цветам и базовым элементам нашей исторической эмблемы, мы становимся еще ближе к главным символам Пермского края – традиционные узоры народов древнего Прикамья отражены в сетке баскетбольного кольца, а основой нашего нового логотипа стал изгиб великой реки Кама», - рассказали в клубе о смысле логотипа.

Напомним, ранее ребрендинг провел пермский ХК «Молот».