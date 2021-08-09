В пермском аэропорту экстренно сел самолет, следовавший из Омска в Москву

. Фото: Василий Вахрин

Ранним утром 9 августа в пермском аэропорту Большое Савино экстренно сел самолет.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, самолёт следовал из Омска в Москву (Домодедово). Одной из пассажирок борта стало плохо. Женщине оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали в пермскую больницу.

Самолёт «Уральских авиалиний» сел в пермском аэропорту в 06:57 по местному времени. На борту находилось 229 человек.

В 08:10 борт вылетел из аэропорта нашего города, продолжив движение по маршруту в Москву.