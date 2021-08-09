В Прикамье дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутые ремни безопасности

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Фото: Василий Вахрин
Дорожные камеры Прикамья с 16 августа смогут фиксировать непристегнутых ремнями безопасности водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
«Современная дорожная камера делает высококачественные снимки, которые обрабатываются комплексом, после чего формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление», - рассказали в ведомстве.
Отметим, что с начала 2021 года в каждом пятом смертельном ДТП в Прикамье, находящиеся в транспортном средстве люди, были не пристегнуты ремнями безопасности. В результате 31 человек погиб и 96 получили травмы.