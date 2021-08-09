Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 8:21

В Прикамье дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутые ремни безопасности

Старт фиксации нарушений начнется 16 августа
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Василий Вахрин

Дорожные камеры Прикамья с 16 августа смогут фиксировать непристегнутых ремнями безопасности водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«Современная дорожная камера делает высококачественные снимки, которые обрабатываются комплексом, после чего формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что с начала 2021 года в каждом пятом смертельном ДТП в Прикамье, находящиеся в транспортном средстве люди, были не пристегнуты ремнями безопасности. В результате 31 человек погиб и 96 получили травмы.