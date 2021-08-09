На неделе в трех районах Перми отключат холодную воду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за аварийно-восстановительных работ в части домов в Кировском, Свердловском и Дзержинском районах Перми не будет холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

10 августа с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в домах по адресам:

- улица 4 Пятилетки, 2, 6;

- улица Богдана Хмельницкого, 11, 11/2, 13, 26, 30, 32, 36;

- улицп Дубовская, 11, 12;

- улица Охотников, 12, 12а, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 27а, 30, 7а;

- улица Пензенская, 27/2;

- улица Полтавская, 3а;

- улица Чугуевская, 1.

11 августа с 09:00 до 20:00 холодное водоснабжение отключат в домах по адресам:

- улица Встречная, 32;

- улица Куфонина, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23;

- проспект Парковый, 2, 2а, 4, 6, 8;

- улица Подлесная, 11, 11а, 13, 2, 3а, 5, 7, 9;

14 августа с 09:00 до 19:30 без холодной воды останутся дома по адресам:

- улица Народовольческая, 23, 28, 33, 33а, 37, 39, 42, 46;

- улица Революции, 3, 3/1, 3/4, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3г, 5.