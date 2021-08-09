В Прикамье к концу рабочей недели придет жара

. Фото: Василий Вахрин

По прогнозам синоптиков, в Пермский край к концу рабочей недели придет жара до +32°. А сама неделя ожидается умеренно теплой и сухой.

В начале недели температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы и даже ниже нее. В понедельник будет облачно и дождливо. Во вторник - +17…+22°.

А в среду воздух прогреется сильнее - до +22…+27°. В четверг жаркая погода ожидается на юге Прикамья, но уже к пятнице жара с температурой +27…+32° охватит всю территорию региона.

К выходным, по предварительным прогнозам, ожидается спад жары и она сохранится лишь на юге края.