В Перми окончены поиски мужчины, пропавшего девять месяцев назад

Погибший Александр. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Найден, погиб, благодарим всех за помощь в поиске, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59".

Напомним, 40-летний Александр Лукиных пропал 22 ноября. В этот день в 17.00 он ушел из дома по улице Строителей, 24В в Дзержинском районе и исчез. Все это время его искали полицейские и волонтеры. К сожалению, чуда не произошло и сегодня, 8 августа, волонтеры сообщили печальную весть.

Что именно стало причиной смерти Александра, не сообщается, но, по предварительной информации, она не носит криминальный характер.

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