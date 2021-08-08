В Роспотребнадзоре сообщили, что новые случаи COVID-19 выявили в 24 территориях Прикамья

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По данным Роспотребнадзора, 474 новых случая коронавируса, которые были подтверждены в Пермском крае за прошедшие сутки, выявили в 24 территориях.

О том, где именно зафиксированы случаи коронавируса, сообщают на сайте губернатора и краевого правительства:

- В Перми COVID-19 заболели 238 человек. На втором месте Чайковский, где инфекция обнаружена у 45 пациентов, на третьем – Бардымский муниципальный округ, где коронавирус подтвержден у 32 жителей.

В Чернушинском городском округе 25 новых случаев инфицирования, в Осинском городском округе 20, в Уинском муниципальном округе 16. В Добрянском городском округе вирус подтвержден у 15 человек, в Октябрьском городском округе у 14, в Гремячинском у 12.

В Кизеле 10 заболевших, в Губахе 8, в Куединском и Еловском муниципальных округах по 7, в Гайоском – 6, Лысьвенском городском округе 4.

По 3 инфицированных выявлено в Косинском и Кочевском муниципальных округах, по 2 – в Березниках и Чусовском городском округе. Еще в пяти территориях диагностировано по одному случаю заболевания. Это Краснокамский и Соликамский городские округа, Кудымкарский и Юсьвинский муниципальные округа и Пермский муниципальный район.