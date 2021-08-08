В ГИБДД Прикамья уточнили обстоятельства жуткой аварии в Кунгурском районе

Фото: Кунгурская служба спасения.

Как уже писала «КП», в субботу, 7 августа, на трассе Кунгур – Насадка произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Vesta и Nissan Almera. Как ранее сообщили спасатели Кунгурской службы спасения, в обоих автомобилях ехали 8 человек, в том числе, двое детей.

Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку. В краевом управлении МВД рассказали об обстоятельствах и последствиях этой аварии.

- 7 августа около 12.15 по автодороге «Кунгур-Насадка» в направлении Насадки двигался автомобиль Nissan Almera, которым управлял 42-летний водитель, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате пострадали 5 человек: водитель иномарки и два его пассажира, а также два пассажира в автомобиле Lada Vesta. В медицинское учреждение были госпитализированы водитель автомобиля Nissan и его 36-летний пассажир, остальным назначено амбулаторное лечение.

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