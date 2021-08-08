На Центральном рынке в Перми, возможно, видели человека, которого ищут 6 лет

Дмитрия Горбунова ищут уже 6 лет. Фото: группа ВК "Прикамье поиск".

В майские праздники 2015 года в поселке Засечный Чайковского района не вернулся домой 40-летний Дмитрий Горбунов. Родные и волонтеры безуспешно разыскивали его.

И вот теперь очевидцы сообщили, что, кажется, видели его в Перми.

- Сестра Дмитрия не оставляет надежды найти брата, хотя шесть лет назад мы вели его поиски буквально в ежедневном режиме, - сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск». - Она снова обратилась к нам, и мы выставили пост о пропавшем человеке.

В комментариях к этому посту на странице ВКонтакте поискового отряда сразу двое посетительниц соцстраны в комментариях написали, что, возможно, видели пропавшего мужчину или человека, похожего на него.

- Мне кажется, видела его в Мотовилихинском районе, в районе улиц Чехова и Инженерная, - написала одна из них.

- Видели похожего в районе Центрального рынка, - сообщила другая.

- Очень хочется верить, что благодаря вашим репостам ещё одна история поисков придёт к своему завершению, - выразили надежду волонтеры.

Из особых примет пропавшего - на верхней челюсти отсутствуют два зуба, на левой руке возле большого пальца шрам от ожога.