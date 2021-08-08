Вторая волна грибного сезона в Прикамье началась с ЧП. Пока курьезных

Лес не прощает легкомысленного к себе отношения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если вы потерялись в лесу, а потом нашлись - не забудьте сообщить об этом спасателям.

Раннее начало второй волны грибного сезона в Прикамье ознаменовалось звонками на тревожные телефоны по поводу заблудившихся в лесу грибников.

Пока ЧП носили, скорее, курьезный характер, но спасатели предупреждают, что лес, как и вода, не прощает легкомысленного отношения.

В субботу, 7 августа, в половине шестого вечера на тревожный телефон позвонил житель Перми. Он сказал, что ушел в лес за грибами и заблудился. Объяснил, что ходит уже больше часа, но выйти из леса не может, никаких знакомых ему ориентиров найти не получается. Интернета у него нет, и посмотреть координаты места нахождения он не в силах. В городской службе спасения выяснили, что заблудившийся грибник зашел в лес со стороны СНТ "Спутник-1", что он шел к озеру по Малой Ласьвинской дороге и там углубился в лес. Спасатели начали искать потерявшегося с двух сторон - на автомобиле и квадроцикле. В конце концов, телефон грибника перестал отвечать на звонки – выключился.

Наступила темнота, и поиски пришлось прекратить. В полиции узнали адрес заблудившегося и отправились к нему расспросить родных. Там выяснилось, что грибник уже дома, - вернувшись, он просто забыл дать отбой.

Также благоприятным исходом завершилось другое обращение за помощью. Позвонила жительница Перми и объяснила, что ее подруга ушла в лес за грибами в лес на Восточном обходе и долго не возвращается, что ее телефон молчит. Поступила она ответственнее.

Спасатели уже начали поиски, когда женщина перезвонила и сообщила: ее подруга вышла из леса сама, а телефон она просто забыла в машине.