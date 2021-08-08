«Рассчитывает попасть в Книгу рекордов Гиннеса?» В Прикамье поймал пьяного водителя, который был лишен прав на 39 лет

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Такое впечатление, что 56-летний житель города Осы в Пермском крае поставил своей целью попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Его уже 20 раз штрафовали за езду в пьяном виде без прав, 2 раза судили, и он уже отсидел за это реальный срок. За все время судьи лишили его водительских прав почти на 40 лет.

И вот, выйдя на свободу, он снова сел за руль «Тойоты», выпив изрядное количество спиртного. И вновь отправится за решетку.

В Осе полицейские шутят, что может быть горе-водитель таким образом рассчитывает попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что по улицам одного из поселков Осинского городского округа передвигается автомобиль «Тайота», водитель которого находится в состоянии опьянения, - сообщили подробности в ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали транспортное средство. Освидетельствование 56-летнего водителя показало, что в выдыхаемом им воздухе содержится алкоголя в 6,5 раз больше нормы. Кроме того, у него не было прав. Позже выяснилось, что он больше 20 раз привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения, был дважды судим за них и уже отбывал наказание в местах лишения свободы. В общей сложности по решению суда он был лишен водительских прав сроком на 39 лет.

Суд и на этот раз присудил ему 1 год колонии общего режима и запретил управлять транспортным средством сроком на 2 года.