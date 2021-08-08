Количество случаев заболевания клещевым энцефалитом в Прикамье за месяц выросло в 3 раза

Эпидемиологи призывают не забывать об осторожности в лесу - клещей пока никто не отменял. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось бы, опасность заболеть клещевым энцефалитом к концу лета должна уменьшаться. А получается наоборот: аномально жаркая погода в середине лета привела к снижению активизации клещей, которые не переносят 30-градусную жару.

Но наступили нежаркие дни, и эти паукообразные, судя по всему, решили наверстать упущенное.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что количество подтвержденных случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, по данным на 6 августа, выросло до 31. Для сравнения: на 7 июля таких случаев было - 11.

Чуть меньший рост зафиксирован по иксодовыму клещевому боррелиозу – 76 и 61 случай, соответственно.

- В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности, - обращают наше внимание в краевом санитарно-эпидемиологическом ведомстве. - С начала сезона в медицинские организации региона обратилось 16955 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 2935. При исследовании клещей на вирусный энцефалит инфекция выявлена в 2 процентах случаев, на иксодовый клещевой боррелиоз – в 40,8 процентах случаев.