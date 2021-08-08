Реконструкцию улицы Карпинского в Перми пообещали завершить в этом году

Фото: Пермская городская дума.

В связи с реконструкцией улицы Карпинского в краевом центре автомобилисты испытывают неудобство: на участке от улицы Свиязева до улицы Советской Армии движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении, из-за чего в часы пик тут скапливаются пробки.

В администрации Перми сообщили, что работы идут по плану, и объект будет сдан до конца года. Уже завершается укладка дорожного покрытия. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», сейчас подрядчики занимаются устройством тротуаров.

В результате реконструкции улицу Карпинского расширят до четырех полос движения, здесь появится круговая развязка в районе улиц Советской Армии и Рязанской. Все это поможет разгрузить дороги в Индустриальном районе Перми.