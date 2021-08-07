В Перми жильцы аварийного дома проснулись от треска

В аварийном доме разрушилась печка.
В Перми минувшей ночью жильцы аварийного дома по улице Монастырская, 134 почти не спали. Примерно в два часа ночи супруги услышали, как в соседней комнате раздается треск. Они предположили, что рушится русская печка.
Они позвонили в службу спасения и сообщили о произошедшем. По информации источника, выходить из дома жильцы не собирались и переезжать в маневренный фонд не хотят, считают варианты не подходящими.
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