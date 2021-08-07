Выжили чудом: в Пермском крае ДТП пострадали 8 человек

Фото: Кунгурская служба спасения.

Кунгурская городская служба спасения сообщает о ДТП, произошедшем сегодня днем на 9 километре дороги Кунгур – Насадка. Там столкнулись Lada Vesta и Nissan Almera. После столкновения отечественный автомобиль улетел в кювет и перевернулась на крышу, иномарка восстановлению не подлежит, от удара машина лишилась передней части кузова. В обоих автомобилях были пассажиры. Спасатели выехали на место и оказывали первую помощь раненым.

Сообщается, что всего в ДТП пострадали 8 человек, 5 человек доставлены в больницу - 4 мужчин - 1994, 1987, 1986, 1972, и одна женщина 1997 года рождения, двоим детям 2014 и 2009 года рождения и женщине 1992 года рождения оказана помощь на месте. К счастью, погибших нет.