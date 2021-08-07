В Пермском крае коронавирус за сутки выявили в 24 территориях

Краевая столица бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом - 238 человек. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае остается напряженной ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За сутки ее выявили у 474 жителей в 24 территориях.

Краевая столица бьет рекорды по числу заболевших - 238 человек. На втором месте Чайковский - 45 заболевших, на третьем – Бардымский муниципальный округ - 32 случая. В Чернушинском городском округе 25, в Осинском городском округе 20, в Уинском муниципальном округе 16. В Добрянском городском округе заразились 15 человек, в Октябрьском городском округе 14, в Гремячинском 12.

В Кизеле 10 заболевших, в Губахе 8, в Куединском и Еловском муниципальных округах по 7, в Гайоском – 6, Лысьвенском городском округе 4.

По 3 случая в Косинском и Кочевском муниципальных округах, по 2 – в Березниках и Чусовском городском округе. Еще в пяти территориях по одному случаю. Это Краснокамский и Соликамский городские округа, Кудымкарский и Юсьвинский муниципальные округа и Пермский муниципальный район.

Всего в Пермском крае 76356 случаев новой коронавирусной инфекции сначала пандемии.