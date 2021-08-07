В Пермском крае 5 дней назад ушла из дома 36-летняя женщина и пропала

Женщина пропала 2 августа, была одета в куртку, как на фото.

В Лысьве пропала 36-летняя Алена Стежина. Она ушла из дома 2 августа и не вернулась, об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

На вид Алене 30-35 лет, рост 165 сантиметров, плотного телосложения, большие глаза, волосы рыжие. Была одета в сине-зеленую олимпийку, как на фото, серую футболку, темно-синие штаны. У нее был рюкзак.

Если вы знаете, где может находится Алена Стежина, позвоните:102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-909-731-39-85 – инфорг Альфред, 8-982-238-36-96 – инфорг Людмила.