В Перми 5-летняя девочка вылезла в открытое окно многоэтажки

Спасатели поднялись в квартиру по лестнице. Фото: архив "КП"

В Перми около 21 часа 6 августа прохожие заметили в окне 5-летнюю девочку, которая опасно свисала с подоконника. На просьбы очевидцев залезть обратно она не реагировала. Только рассказала, что дома она с сестрой, а взрослых – нет. По информации источника, прохожие вызвали спасателей на улицу Николая Быстрых, 11.

Они приехали на место, с помощью автолестницы проникли в квартиру. Дети рассказали, что им 5 и 7 лет. Они нашли номер телефона мамы и дали спасателям. Женщина сказала, что уже возвращается. К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции для дальнейших разбирательств.

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