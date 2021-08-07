«Энергосбыт Плюс» предупреждает жителей Прикамья о важности погашения задолженности перед отопительным сезоном

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В августе более 40 тысяч клиентов-физических лиц теплоснабжающих предприятий «Т Плюс» в Пермском крае получили квитанции за услуги отопления и ГВС красного цвета. Адресаты избегают оплаты более 3-х месяцев и тем самым ставят под угрозу подготовку системы отопления к предстоящей зиме. Красный цвет квитанции напоминает клиентам о важности скорейшего погашения долга во избежание мер по его взысканию.

Если клиент проигнорирует предупреждение в виде долговой квитанции, в отношении него будет инициирована процедура принудительного взыскания. Исполнительные документы направляются в службу судебных приставов и в рамках исполнительного производства накладываются аресты как на денежные средства, так и на личное имущество должника. Кроме того, приставы накладывают ограничения на должников на выезд за рубеж и совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом. Это часть системной работы по информированию должников в рамках акции «Внимание, должник!».

Для оперативного погашения долга клиентам доступны сервисы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Все они перечислены на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить». Кроме того, работают офисы обслуживания клиентов Сбербанка и ряда других банков, отделения Почты России и офисы расчетно-кассовых центров.

«До начала отопительного сезона осталось немногим более месяца. Это самая горячая пора для подготовки отопительной системы городов к зиме: завершения работ по перекладке ветхих трубопроводов, проверки всех систем на прочность. Именно в этот период своевременные платежи граждан особенно важны для того, чтобы направить эти средства на максимально полное и своевременное исполнение всех работ. Это важно для всех жителей, поэтому отношение к злостным должникам будет самым бескомпромиссным», – напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.