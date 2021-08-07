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Общество7 августа 2021 12:27

В Пермском крае за сутки еще 474 человек заболели коронавирусом

Среди заболевших 72 ребенка
Анна Маркова
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Среди заболевших 72 ребенка.

Среди заболевших 72 ребенка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае за минувшие сутки положительные тесты на коронавирусную инфекцию получили еще 474 человека. Роспотребнадзор сообщает, что 45 человек проходят лечение в больницах, 429 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 72 ребенка. Скончались за сутки - 30 пациентов с коронавирусом, продолжают лечение в больницах - 3434 заболевших, к ИВЛ подключены - 164 из них.

Всего в регионе с начала пандемии ковидом заболели 76 356.