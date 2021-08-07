В Пермский край привезли самую большую партию «Спутника V»

С начала вакцинации в регионе первым компонентом привиты 556,2 тысяч жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский край привезли еще 58 800 комплектов двухкомпонентной вакцины против коронавируса - «Спутник V». В ближайшие дни ее распределят мужду медучреждениями региона.

С начала вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 556,2 тысяч жителей, об этом сообщает Минздрав. Из них 412,5 тысячи полностью завершили вакцинацию.

Справка

Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступил 669 401 комплект вакцины. Из них 581 643 – «Спутник V», 49 520 – «ЭпиВакКорона», 31 168 - «Спутник Лайт», 7 070 – «КовиВак».