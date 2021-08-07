В Перми автобус наехал женщину, которая выпала из салона

ДТП произошло на улице Старцева. Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми 6 августа произошел несчастный случай на остановке «Старцева». По информации источника, во время высадки пассажиров из салона автобуса № 61, выпала 72-летняя женщина.

Водитель не заметил этого и начал движение, наехав на пассажирку. Женщина осталась жива, но получила травмы. Ей вызвали «скорую помощь», медики госпитализировали ее больницу.

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