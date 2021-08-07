Олег Чиркунов рассказал, что будет с «Правильным вином» после продажи магазинов «Ленте»

"Правильное вино" в "Ленте" обещают сохранить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Олег Чиркунов – бывший губернатор Пермского края и основатель группы компаний «ЭКС», ответил на вопрос в Facebook о судьбе бренда «Правильное вино», который создан торговой сетью «Семья». В магазинах налажены прямые поставки от европейских и азиатских производителей.

«Лента» планирует развивать его в рамках всей сети», – ответил Чиркунов.

Компания «Лента» купит пермскую «Семью» за 2,35 млрд рублей. Сделка будет закрыта до конца лета.

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