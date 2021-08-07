Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 августа 2021 10:14

В Пермском крае мужчина поджог дом бывший возлюбленной

Происшествие случилось в Карагайском районе
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина поджог дом своей бывшей, но его поймали.

Мужчина поджог дом своей бывшей, но его поймали.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае 29-летний мужчина решил отомстить своей возлюбленной и поджог ее дом. Драма разыгралась в деревне Иваньково Карагайского района, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Вечером мужчина подобрался к участку своей бывшей, поджог дом и сбежал. На место вызвали пожарных, огонь потушили, но дом серьезно пострадал, ущерб оценили в полмиллиона рублей. Местные следователи установили, кто совершил преступление. Подозреваемого задержали, теперь ему грозит уголовное дело.