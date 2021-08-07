Укусила за лицо и голову: В Пермском крае полицейский спас 6-летнюю девочку от разъяренной собаки

Собака напала на ребенка, сорвавшись с цепи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Суксуне полицейский спас девочку от разъяренной собаки. В тот вечер старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции в Суксуне Игнат Ковалев был дома. Он красил забор на своем участке.

Вдруг он услышал детский крик, ребенок звал маму. Игнат выбежал на улицу и увидел, как собака загнала девочку между соседним домом и надворными постройками. Голова и лицо девочки были в крови.

Полицейский подбежал и схватил собаку за ошейник. Она вела себя агрессивно и укусила Игната за руку. Тогда полицейский прижал собаку к земле и связал ее подручными средствами. В это время из дома выбежал отец девочки. Увидев дочку в крови, вызвал скорую помощь.

Собака укусила девочку за лицо в районе глаза и голову. Медики отвезли малышку в больницу. Сейчас с ней все в порядке, жизни и здоровью ничего не угрожает.

Родители поблагодарили полицейского за спасение своей дочки. Сотрудники полиции нашли владелицу собаки. Оказалось, что она сорвалась с цепи, когда дома никого не было.