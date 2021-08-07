В Перми в реку Егошиху полились черные стоки

В реку Егошиху полились черные стоки. Фото: Анна Маркова

В Перми 5 августа было замечено, как в реку Егошиху в районе улицы Революции стекает черная вода. По информации источника, на место выехали заинтересованные службы и ведомства в том числе сотрудники инспекции по экологии ПК.

В результате проверки выяснено, что МУП «Полигон» проводил очистку ливневой канализации на средней дамбе, после чего загрязненные стоки полились в реку Егошиха. Через некоторое время вода стала светлая, лишь по краям остался черный ил. Инспекция по экологии планирует взять пробы воды на анализ.