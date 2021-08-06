За сутки COVID-19 в Прикамье выявили в 31 муниципалитете

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За минувшие сутки в Прикамье COVID-19 подтвердился в 31 муниципалитете. Напомним, 6 августа ежесуточный прирост заболевших составил 475 человек.

По данным краевого Управления Роспотребнадзора, 181 зараженный выявлен в Перми. В Пермском районе обнаружено 89 человек с инфекцией. На третьем месте идет Чернушинский городской округ, в котором зафиксировано 32 случая заболевания.

В Уинском муниципальном округе коронавирус подтвердился у 20 человек, в Кунгурском муниципальном районе – у 19, в Кунгуре – у 15. По 12 инфицированных выявлено в Кудымкаре, Суксунском городском округе, а также в Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах. В Добрянском городском округе COVID-19 диагностирован у 10 жителей, в Березниках – у 8, в Чайковском – у 7.