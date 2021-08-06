«Амкар» больше не планирует укреплять состав в это трансферное окно

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ФК «Амкар-Пермь» больше не планирует укреплять состав новыми футболистами. По словам главного тренера пермяков Рустема Хузина в эфире клубной программы «Че по футболу», команда полностью укомплектована на всех позициях.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Амкар-Пермь»:

- На данный момент трансферное окно и селекцию мы закрываем. Все те ребята, кто сейчас находятся в команде, нас полностью устраивают.

Напомним, ранее «Амкар» провел 3 игры в группе «4» второго дивизиона ФНЛ. Пермяки в Сибири обыграли барнаульское «Динамо» (1:0) и омский «Иртыш» (2:1), а затем сыграли домашнюю ничью с «Тюменью» (1:1).

Сейчас команда идет на 2 месте турнирной таблицы. 7 августа «красно-черные» в Ульяновске сыграют с местной «Волгой», которая лидирует в группе (0+).

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