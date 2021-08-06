Обокрал пассажиров на 175 тысяч: в Перми осудят таксиста-вора

. Фото: Василий Вахрин

В Перми будет осужден таксист, которого обвиняют в 5 кражах у собственных пассажиров. Об этом «КП-Пермь» рассказали в Пермской краевой прокуратуре.

Так, гражданин Таджикистана мигрировал в Пермь и работал таксистом. Во время выполнения заказа он использовал объятие или рукопожатие для физического контакта с жертвой. И в то же время незаметно похищал из карманов пассажира смартфон или деньги.

Всего с января по апрель 2021 года таксист украл имущество на общую сумму более 175 тыс. руб.

По фактам кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение и дело передано в суд.