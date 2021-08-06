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Общество6 августа 2021 14:27

Минтербез Прикамья - о сообщениях о минировании: угрозы жизни пермяков нет

Сотрудники, посетители торговых центров и учреждений детсадов, а также их воспитанники эвакуированы
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: permkrai

Фото: permkrai

- В оперативные службы города Перми поступают сообщения об угрозе минирования нескольких ТЦ и детских садов. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности, проводится проверка анонимных сообщений. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью людей нет, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Сотрудники, посетители торговых центров и учреждений детсадов, а также их воспитанники эвакуированы.

В Минтербезе нопоминают, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.