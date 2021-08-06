Пороховой завод заплатит сотруднику 200 тысяч рублей компенсации морального вреда

. Фото: архив "КП"

«Пермский пороховой завод» заплатит своему работнику компенсацию полученной им производственной травмы в размере 200 тыс. руб. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

Истец работал сборщиком зарядов. Но в июле 2019 года произошел несчастный случай – одно из изделий воспламенилось. Произошел взрыв, в результате которого пострадало 5 человек.

Мужчина получил термический ожог голеней и передней брюшной стенки на площади 2,5%. А также множественные ушибы и ссадины плеч и шеи. Он лечился в хирургическом отделении, а затем дома. А спустя некоторое время обратился в суд с иском о взыскании морального вреда.

Однако на заводе вину не признали. А по мнению суда, завод не обеспечил безопасные условия труда и в результате произошел несчастный случай на производстве.

Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. Завод обратился с обжалованием решения в вышестоящей инстанции, но Пермский краевой суд оставил его без изменения.