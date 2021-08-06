В Перми маленький ребенок гулял по карнизу на четвертом этаже

В Перми прохожие спасли ребенка от падения с 4-го этажа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми на улице Народовольческой, 37 минувшим днем прохожие заметили, как у открытого окна на четвертом этаже на карниз выходит ребенок. На вид ему около 5-6 лет.

Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место приехала группа спасателей. По информации источника, они попросили мальчика зайти домой и закрыть окно, после этого вместе с сотрудниками полиции поднялись в квартиру. Дверь открыла мать ребенка. Она рассказала им, что уснула. На месте остался разбираться участковый.