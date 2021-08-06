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Происшествия6 августа 2021 12:28

В Перми водитель иномарки снес девушку на электросамокате

Она выехала на пешеходный переход не спешившись
Анна Маркова
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Фото: кадр видео ПДДД.

Фото: кадр видео ПДДД.

В Перми на пересечении Шоссе Космонавтов и улицы Мильчакова 5 июля произошло ДТП. Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе.

Момент аварии попал в обзор уличной камеры наблюдения, его опубликовала Пермская дирекция дорожного движения. На пешеходном переходе водитель иномарки сбивает девушку, которая не спешилась, а резко выехала на проезжую часть. Удара избежать не удалось, самокатчица упала, но быстро поднялась. Девушка схватилась за колено, очевидно, что получила травму.

В Перми иномарка сбила девушку на электросамокате